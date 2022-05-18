Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Amerikalı ve Avrupalı petrol şirketlerinin Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlayacağını söyledi.

Rodriguez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolivarcı Venezuela hükümeti, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki operasyonlarını müzakere etmek ve yeniden başlama yetkisi verdiğine yönelik haberleri doğruladı ve onayladı" ifadesini kullandı.

Rodriguez, yaptırımların tamamen kaldırılması için mücadelelerine devam edeceklerini vurgulayarak, "Dünya, Venezuela'nın ekonomik toparlanma yolunda ilk adımlarını kendi çabasıyla attığını, meşru olmayan yaptırımları ve insanlık dışı ablukayı kınayarak aştığını biliyor. Halkımız, son zamanlardaki çalışmalarımızı ve başarılarımızı gururla takip ediyor" dedi.

Venezuela'nın demokratik değerlere bağlı bir ülke olduğunu belirten Rodriguez, diyaloğun teşvik edilmesi için çaba göstereceklerini söyledi.

Haberlerde, ABD'nin, Avrupalı ve ABD'li petrol şirketlerine Venezuela'daki faaliyetlerine yeniden başlamaları konusunda ise yetki verdiği öne sürüldü.