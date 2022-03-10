Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir videomesaj yayınladı.

"Hepimiz birlikte 15 gündür Ukrayna için savaşıyoruz. Biz hiçbir zaman köle olmayacağız." diyen Zelenskiy, "Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız" vurgusunu yaptı.

Çarşamba günü 60 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu gece Mariupol'deki patlama sonucunda kayıplarımız hakkında bilgi geldi. Doğumevi yandı ve aralarında birisi çocuk 3 kaybımız, 17 yaralımız var." açıklamasını yaptı.