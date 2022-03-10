Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 15:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız
[Fotoğraf: AP]
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız" dedi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yeni bir videomesaj yayınladı.
"Hepimiz birlikte 15 gündür Ukrayna için savaşıyoruz. Biz hiçbir zaman köle olmayacağız." diyen Zelenskiy, "Biz hiçbir zaman köle olmadık ve olmayacağız" vurgusunu yaptı.
Çarşamba günü 60 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyleyen Zelenskiy, "Bu gece Mariupol'deki patlama sonucunda kayıplarımız hakkında bilgi geldi. Doğumevi yandı ve aralarında birisi çocuk 3 kaybımız, 17 yaralımız var." açıklamasını yaptı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Antalya’daki tarihi görüşme sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/uz6TWicxna— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2022
Etiketler: Son Dakika Vladimir Zelenskiy Ukrayna Rusya Moskova Kiev
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