Çok Bulutlu 2.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.04.2026 01:37

Zelenski: Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle geçici ateşkes ilan etmesine ilişkin, "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti" açıklamasını yaptı.

Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Putin'in, Ortodoksların Paskalya Bayramı vesilesiyle 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan 12 Nisan sonuna kadar Ukrayna'da ateşkes ilan etmesi kararını değerlendirdi.

Paskalya Bayramı için daha önce Rusya'ya ateşkes sağlanması önerdiklerini anımsatan Zelenski, "Ukrayna defalarca, karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti. Bu yıl Paskalya tatili için ateşkes önermiştik ve buna göre hareket edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Zelenski, bu ateşkesin çatışmaların sürdürülmemesi için bir fırsat olabileceğini kaydederek, "İnsanlar tehditlerden uzak, barışa doğru gerçek ilerlemenin olduğu bir Paskalya'ya ihtiyaç duyuyor ve Rusya'nın Paskalya'dan sonra saldırılara geri dönmeme şansı var." yorumunu yaptı.

Putin, Ukrayna'da geçici ateşkes ilan etmişti

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes kararı aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının kararıyla, Ortodoksların Paskalya Bayramı dolayısıyla 11 Nisan yerel saatle 16.00'dan, 12 Nisan sonuna kadar ateşkes ilan edildi. Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'a bu süre zarfında tüm yönlerdeki askeri eylemleri durdurma emri verildi." ifadeleri yer almıştı.

Rus birliklerinin bu süreçte olası provokasyonlara ve saldırgan eylemlere hazırlıklı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın ateşkese uyacağı umudu paylaşılmıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
Pamukkale’de kartpostallık görüntüler
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ