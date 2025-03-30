Zelenski: Rusya Ukrayna'ya yoğun hava saldırılarını sürdürüyor

Zelenski sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun bu gece Harkiv'e hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 2 kişinin öldüğü ve 30 kişinin yaralandığını kaydeden Zelenski, Rus ordusunun sadece son bir haftada Ukrayna'ya 1310 güdümlü bomba, 1000'den fazla İHA ve farklı türden 9 füze ile saldırı düzenlediğini ifade etti.

Rus saldırıları hakkında müttefik ülkelere bilgi aktardıklarını ve onlardan tepki beklediklerini belirten Zelenski, Rusya'nın savaşı uzattığını savundu.