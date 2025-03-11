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Dünya
AA 11.03.2025 23:33

Zelenski, ABD'nin teklif ettiği "30 günlük acil ateşkesi" olumlu bulduklarını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD'nin 30 günlük ateşkes önerisini olumlu bulduklarını belirterek, "ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek." dedi.

Zelenski, ABD'nin teklif ettiği "30 günlük acil ateşkesi" olumlu bulduklarını söyledi
[Fotograf: Reuters]

Zelenski paylaştığı görüntülü mesajda, Suudi Arabistan'da ABD ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleşen görüşmeyi değerlendirdi.

Söz konusu toplantıyı olumlu olarak nitelendiren Zelenski, görüşmede birçok önemli ayrıntının ele alındığını aktardı.

Zelenski, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşında 30 günlük bir ateşkes önerdiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu öneriyi kabul ediyor, biz bunu olumlu buluyoruz. Böyle bir adım atmaya hazırız ve ABD'nin Rusya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Yani biz razıyız, eğer Ruslar razı olursa, bu sessizlik (ateşkes) o anda devreye girecek." diye konuştu.

Ateşkesin sağlanması durumunda söz konusu 30 gün içerisinde ABD ve diğer müttefikler ile görüşeceklerini kaydeden Zelenski, Ukrayna için güvenlik garantileri ve sürdürülebilir barış hakkında çalışacaklarını belirtti.

Zelenski mesajında, "Ukrayna barışa hazır. Rusya'nın da savaşı durdurma ya da savaşa devam etme yönündeki isteğini göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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ABD Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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