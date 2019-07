İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bolton ve Netanyahu, 2005'te İran ile E3 arasında varılan Paris Anlaşması'nı sıfır (uranyum) zenginleştirme konusunda ısrar ederek ortadan kaldırdı. Sonuçta İran, zenginleştirme miktarını 2012'de 100 kat artırdı. Şimdi de aynı vesveselerle Donald Trump'ı nükleer anlaşmayı ortadan kaldırması için kandırdılar."

Bolton & Netanyahu killed Paris agreement between E3 & Iran in '05 by insisting on zero enrichment.



Result? Iran increased its enrichment 100 fold by 2012.



Now they've lured @realDonaldTrump into killing #JCPOA w/the same delusion.#B_Team hasn't learned. BUT THE WORLD SHOULD.