Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Enerhodar kasabasına ve Zaporizhzhia nükleer santralinin çevresine son 24 saat içinde 20 top mermisi attığını söyledi.

Günlük askeri brifinginde, 2 numaralı güç ünitesinin yakınında patlayan dahil olmak üzere nükleer santralin topraklarına üç mermi düştüğünü söyledi.

Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan sahadaki radyasyon seviyelerinin normal olduğu açıklandı.