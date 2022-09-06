Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zaporijya Nükleer Santrali yakınında 20 kez ateş açıldı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna Enerhodar ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresine son 24 saatte 20 kez ateş açtı. Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki radyasyon seviyesi normal.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Enerhodar kasabasına ve Zaporizhzhia nükleer santralinin çevresine son 24 saat içinde 20 top mermisi attığını söyledi.
Günlük askeri brifinginde, 2 numaralı güç ünitesinin yakınında patlayan dahil olmak üzere nükleer santralin topraklarına üç mermi düştüğünü söyledi.
Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi olan sahadaki radyasyon seviyelerinin normal olduğu açıklandı.
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