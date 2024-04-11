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Dünya
DHA 11.04.2024 20:36

Zambiya’da internet dolandırıcılığı baskını: 77 gözaltı

Zambiya Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu (DEC), ülkenin diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte 9 Nisan’da bir teknoloji şirketine baskın düzenleyerek 22’si Çinli olmak üzere 77 kişiyi gözaltına aldı. DEC, şirketin ‘sofistike bir internet dolandırıcılığı örgütü’ olduğunu belirtti.

Zambiya’da internet dolandırıcılığı baskını: 77 gözaltı

DEC açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Kapsamlı istihbarat çalışmalarının ardından Lusaka'da bulunan Golden Top Support Services'e bir baskın düzenlenmiş ve sofistike bir internet dolandırıcılığı örgütü ortaya çıkarılmıştır.

Operasyon sırasında, internet dolandırıcılığı ve çevrimiçi dolandırıcılık dahil olmak üzere dolandırıcılık faaliyetleri için yerel hizmet sağlayıcıların ağlarını bypass eden Sim Boxing Makineleri keşfedildi.

Ayrıca, hem yerel hem de uluslararası 13 binden fazla SIM kart ele geçirilerek operasyonun ulaştığı boyutun altı çizilmiştir. Bu SIM kartların sayımı halen devam etmektedir.”

Çağrı merkezinde çalışacaklarını sanmışlar

Baskın düzenlenen örgütün, yaşları 20 ila 25 arasında değişen ve çoğu okuldan yeni ayrılmış Zambiyalı gençleri, çağrı merkezi temsilcisi izlenimiyle işe aldığı ve onları WhatsApp, Telegram, sohbet odaları gibi çeşitli platformlarda, ‘senaryolaştırılmış diyaloglar kullanarak, şüphelenmeyen mobil kullanıcılarla aldatıcı konuşmalar yapmakla görevlendirdiği’ belirtildi.

Dolandırıcıların hedefinin Singapur, Peru, Birleşik Arap Emirlikleri gibi deniz aşırı ülkeler olduğu vurgulandı.

DEC, baskın sırasında 22 Çin ve bir Kamerun vatandaşı olmak üzere 77 şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Baskında ayrıca teknoloji ürünlerin yanı sıra iki ateşli silah ele geçirildi.

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