Az Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.04.2024 20:32

UNICEF: Gazze'nin kuzeyine girmek için bekleyen bir aracımız vuruldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde dün bir aracının vurulduğunu duyurdu.

UNICEF: Gazze'nin kuzeyine girmek için bekleyen bir aracımız vuruldu
[Fotoğraf: Arşiv]

UNICEF'in X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dün, Gazze'nin kuzeyine girmek için bekleyen UNICEF'e ait bir araca canlı mühimmat isabet etti. Olay, İsrailli yetkililere iletildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Maalesef, insani yardım çalışanları hayat kurtaran yardımları sağlarken tehlikelere maruz kalmaya devam ediyor. İnsani yardım çalışanları, uluslararası insancıl hukuk gereğince korunmadıkça, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşması mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

UNICEF'in açıklamasında, saldırıda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 545 Filistinli öldürüldü, 76 bin 94 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
UNICEF Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Tayland'da otomobilden 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:40
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de dönüş yoğunluğu başladı
20:42
Zambiya’da internet dolandırıcılığı baskını: 77 gözaltı
19:37
Dünya Bankası Grubu, Türkiye'ye ilişkin "Ülke İşbirliği Çerçevesi"nin detaylarını paylaştı
20:21
Tayland'da otomobilden 16 kilo ağırlığında zehirli yılan çıktı
20:25
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı
18:54
Denizli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu
FOTO FOKUS
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı
İngiltere’de elektrikli bisiklet patladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ