Yüzlerce kişini öldüğü katliama ABD yorumu: Fazla bilgimiz yok

Washington'ın İsrail'e desteği tartışılırken, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Gazze'deki hastanede yüzlerce kişinin katledildiği saldırıyı değerlendirdi.

"Bu konuda fazla bilgimiz yok" dedi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Hamas'ın hastaneleri komuta merkezi olarak kullandığını iddia etti.

Gazetecilerin sorularının ardından, "Bu konuda elimde veri yok" diyerek sözlerinin delile dayanmadığını itiraf etmek zorunda kaldı.

Pentagon, İsrail'e verdiğin desteğin süreceği mesajını da verdi.

ABD’deki 2 bin askeri, yüksek hazırlık durumuna geçirdi, Doğu Akdeniz'deki uçak gemisi USS Gerald Ford ve taarruz grubunun görev süresini uzattı.

Diğer uçak gemisi USS Dwigth Eisenhower ise Atlas Okyanusu'ndan Akdeniz'e doğru yola çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden ise İsrail'e gitti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ürdün kralı 2. Abdullah ve Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin kendisiyle görüşmeyi iptal etmesi ardından Biden, Ürdün ziyaretini ertelemek zorunda kaldı.

ABD Başkanı, Gazze'deki hastaneye saldırıyı da değerlendirdi.

"Sarsıldım" ifadesini kullandı ancak bunun İsrail'in saldırısı olduğunu belirtmedi.

Beyaz Saray'ın açıklamasında da, patlama yerine "parlama" kelimesinin kullanması dikkati çekti.