Yüzbaşı Memmedov yüzündeki yarayla 5 gün savaştı

Azerbaycan Özel Birlikler Komutanlığında görev yapan Yüzbaşı Memmedov, 2. Karabağ Savaşı'nda Kelbecer, Cebrayıl ve Fuzuli istikametlerinde savaştı.

Fuzuli'ye Azerbaycan bayrağı diken askerlerden biri olan Memmedov, Laçın Koridoru'nu kurtarmak için yapılan operasyonda yüzünden yaralandı. Yarasına rağmen timini yalnız bırakmayan Memmedov, kendilerine verilen görevi yerine getirmek için 5 gün savaştı.

Memmedov, Karabağ zaferinin 3. yılında, toprakları işgalden kurtarmak için girdiği çatışmaları, yaralanmasını ve tedavi sürecini anlattı.

Savaştaki kahramanlığı çok sayıda madalya ve nişanla ödüllendirilen Memmedov, "Görevi başarıyla yerine getirdik. Düşmanın görmeyeceği şekilde timimle birlikte Laçın Koridoru'na yakın yerde konumlandık. Ermeni güçlerin gözetleme kulesine saldırı düzenledik. Oradaki çatışmada mermi yarası aldım. Mermi sol yanağıma isabet etti. Sıhhiyeci ağrı kesici verdi. Yaralı olsam da devam ettim ve Laçın Koridoru'nu ele geçirdik." dedi.

Kendisine isabet eden merminin dilini yaktığını ve çene kemiğini kırdığını bildiren Memmedov, "Yaram ağırdı. Fakat bizim ilerlememiz lazımdı. Silah arkadaşlarım tedavi için geri gitmemi söyleseler de ben timimi bırakıp gitmek istemiyordum. Yaram nedeniyle yemek yiyemiyor, su içemiyordum. 5 gün aç ve susuz savaştım. 2 Kasım'da yaralandım, 7 Kasım'da hastaneye götürüldüm. Fuzuli'deki hastanede doktor Gurbanov beni ameliyata aldı. Öyle ameliyat etti ki yüzümden yaralandığım belli olmuyor." şeklinde konuştu.

"Artık onunla hasta-doktor değil arkadaşlık ilişkisi içerisindeyiz"

Memmedov'u ameliyat eden doktor Gurbanov, Fuzuli'de görev yaptığı hastanede, yüzünden yaralanan ve 5 gün boyunca kan kaybeden bir askerin getirileceği haberini aldıklarını, yaralı gelince onu Bakü'ye göndermeyi planladıklarını söyledi.

Gurbanov, "Elvin Memmedov geldiğinde yüzü sargılıydı fakat gülümsüyordu. Dimdik duruyordu. 'Bakü'ye göndermeyin, burada ameliyat edin' dedi. Acilen ameliyata aldık ve 4 saat sürdü. Başarılı ameliyattan sonra Bakü'ye gönderdik. Savaştan sonra kendisini buldum. Bizim yaptığımız Memmedov'un yaptıklarının yanında küçük bir iş. Artık onunla hasta doktor değil arkadaşlık ilişkisi içerisindeyiz. Böyle askerlerimiz olduğu sürece Azerbaycan yaşamaya değer." ifadelerini kullandı.