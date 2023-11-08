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Dünya
TRT Haber 08.11.2023 11:07

İsrail'in mülteci kamplarına baskınları sürüyor

İsrail güçleri Doğu Kudüs'teki Şuafat mülteci kampına baskın düzenledi.

İsrail ordusu Doğu Kudüs'teki Şuafat mülteci kampına baskın düzenledi. Kampta şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtildi.

İsrail ordusunun kampa sevk ettiği takviye birlik görüntülendi.

İsrail askerlerinin baskın sırasında bir kız öğrenciyi aradığı görüntüler tepki çekti.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te baskınları sürüyor.

İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'e yönlik baskınlarında 150'den fazla Filistinli öldürüldü. 2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

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