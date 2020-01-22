Dünya
Yunanistan'ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Sakelaropulu oldu22 Ocak 2020 Çarşamba 12:59 - Son Güncelleme
Yunanistan’ın ilk kadın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu parlamentoda yapılan oylamada 261 oy alarak seçildi.
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis 15 Ocak tarihinde Danıştay Başkanı olan Katerina Sakelaropulu’yu Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı.
Bu adaylığa ana muhalefetteki Siriza ve muhalefet partisi Kinal da destek verdi.
300 sandalyeli parlamentoda yapılan oylama sonrası Sakelaropulu, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'tan görevi devralacak.
Kaynak: İHA
Etiketler: Yunanistan Katerina Sakelaropulu cumhurbaşkanı