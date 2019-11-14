Dünya
Yunanistan'ın almadığı teröristin tampon alanda bekleyişi sürüyor14 Kasım 2019 Perşembe 10:37 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 10:43
Türkiye'nin sınır dışı ettiği, Yunanistan'ın ise ülkesine kabul etmediği yabancı terörist savaşçının (YTS) tampon alandaki bekleyişi 4'üncü gününde devam ediyor.
[Fotoğraf: DHA]
Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon alanda bekleyişi 4'üncü gününde devam ediyor.
Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.
Kaynak: AA
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