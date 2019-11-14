Ürdün uyruklu ABD vatandaşı YTS Muhammad Darwis B'nin Türkiye'nin Pazarkule Sınır Kapısı ile Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı arasındaki tampon alanda bekleyişi 4'üncü gününde devam ediyor.

Gümrükten her iki ülkeye geçişte araçla gidişlerde herhangi bir aksaklık olmamasına rağmen yaya geçişlerine izin verilmiyor.

Kaynak: AA