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Yunanistan'dan ABD'ye askeri güç daveti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, ABD'nin ülkesinde daha fazla üste kalıcı askeri güç bulundurmasını önerdi.

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Yunanistandan ABDye askeri güç daveti

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) bir araya geldiği görüşmede, Yunanistan'ın ABD'yi tek güvenilir stratejik ortak olarak gördüğünü belirtti.

Kammenos, "ABD'nin yalnızca Suda Körfezi'nde değil, Larissa, Volos ve Aleksandrapolis'te (Dedeağaç) daha kalıcı bir şekilde askeri güç konuşlandırması Yunanistan için önemli" ifadelerini kullandı.

ABD'nin şu anda Girit Adası'ndaki Suda Körfezi donanma üssünün yanı sıra Larissa'daki hava üssünde İnsansız Hava Aracı (İHA) birimleri bulunuyor.

Geçen hafta ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Dedeağaç'ı ziyaret etmişti. Pyatt ziyaretin, ülkesinin bölgeye yoğun ilgisinin göstergesi olduğunu belirterek, ABD'nin bazı askeri güçlerini stratejik öneme sahip bölgeye taşımasından memnuniyetini dile getirmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, kalıcı askeri üs, abd
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