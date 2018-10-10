Florida'daki Michael kasırgasının kategorisi 4'e yükseltildi

Bugün yerel saatle öğleden sonra sahile ulaşması beklenen Michael kasırgasının saatteki hızının 210 kilometreden fazla olmasının beklendiği kaydedildi.

Meteorolojist Michael Guy, Michael kasırgasının kategori 3 veya daha yüksek bir kategoride karaya ulaşması durumunda 2005 yılından bu yana Florida Panhandle’yi vuran en güçlü kasırga olacağını söyledi.

Panhadle’yi 1950’den beri kategori 3 ve daha yüksek olarak, 1975’de Eloise, 1905’de 3 Opal ve 2005’de Dennis kasırgası olmak üzere 3 kasırga vurdu.

Yoğun yağmur ve güçlü rüzgarlara yol açacak

Ulusal Hava Hizmeti, fırtınanın alçak bölgelerde dalgalara, Kuzey Körfez kıyısı boyunca yoğun yağmur ve güçlü rüzgarlara yol açacağını açıkladı.

ABD’nin güney kıyılarına ulaşınca hızının yavaşlayacağı belirtilen fırtınanın yol açacağı yağmur ve oluşturacağı selin etkilerinin çok geniş bir alanda hissedileceği kaydedildi.

"Tahliye emri aldıysanız derhal bölgenizi terk edin"

Florida Valisi Rick Scott, Michael kasırgasını "Canavar gibi fırtına" olarak tanımlayarak halkı uyardı.

Eyalet yetkilileri Florida Körfez kıyısındaki en az 22 yerleşim bölgesinde gönüllü ve zorla tahliye emri çıkardı.

Vali Scott, 35 yerleşim bölgesi için acil durum ilan ederek 2 bin 500 ulusal muhafız görevlendirdi.

Michael kasırgasının onlarca yıldan beri Florida Panhandle’yi vuracak en yıkıcı kasırga olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Vali Rick Scott "Kasırganın yol açtığı rüzgar ve sellerden saklanma ve korunma ihtimali yok, eğer tahliye emri aldıysanız derhal bölgeniz terk edin” dedi.

Kaynak: BBC