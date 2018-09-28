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Yunanistan'da tropik fırtına

Yunanistan'ı sarsan fırtına ülkede okulların kapanmasına, ağaçların elektrik hatlarına düşmesine neden oldu.

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Yunanistanda tropik fırtına

Meteorologlar, Yunanistan'ın güneybatısındaki İyonya Denizi'nde tropik benzeri bir fırtına olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Ülkeyi sarsan fırtına çoğu okulun kapanmasına neden oldu. Feribotlar ise limanda kaldı. Bu nedenle adaların ana karayla bağlantısı kesildi.

Atina'nın kuzeyindeki ağaçlar elektrik hatlarına düştü. İtfaiyeden alınan bilgilere göre, enkazın kaldırılması için 350'den fazla çağrı alındı.

Meteorologlar, olası Akdeniz kasırgası oluşması konusunda uyardı.

Kaynak: Associated Press, Reuters

Etiketler: Yunanistan, tropik fırtına, akdeniz kasırgası
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