Doğu Kudüs’te Türkçe ilk kez müfredata girdi

Doğu Kudüs’te Türkçe dersi ilk kez müfredata alındı. Bin 300 öğrencinin eğitim gördüğü, Kudüs’ün en köklü okullarından İbrahimiyye Lisesi’nde artık Türkçe dersleri de veriliyor.

Kudüs Yunus Emre Enstitüsü'nce görevlendirilen Türkçe öğretmeni Selçuk Gürler, Türkiye’nin Filistinlilerin yanındaki duruşunun, öğrencilerin Türkçeye ilgisini arttırdığını belirtti.

“Öğrenciler çok seviyor Türkçeyi”

Gürler, öğrencilerin yeteneklerinin görülmeye değer olduğunu ifade ederek, “Öğrenciler çok seviyor Türkçeyi. Türkiye’ye genellikle yaz tatilinde gittikleri için Türkçeleri çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Bir sene sonunda en azından A2 seviyesini tamamlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Yoğun ilgi zor durumda bırakıyor

Okul müdürü Abdulselam Eburmileh de, Türkçe derslerine olan yoğun ilginin kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Öğrencileri seçmeli yabancı dil derslerinde, Fransızca ve Türkçe dersleri arasında taksim ettiklerini belirten Eburmileh, “Bu durum aileler ve öğrenciler açısından bizi zor durumda bıraktı aslına bakarsanız. Hem aileler hem de öğrencilerin büyük çoğunluğu Türkçe dersi almak istediler. Aileler, çocuklarının Türkçe dersi almalarını ve Türk üniversitelerine gitmelerini istiyor. Türkiye ile Filistin’in ilişkileri kuvvetli olduğu için Türkçe öğrenmeye ciddi rağbet var.” diye konuştu.

Türkçe dersleri İbrahimiyye lisesinde şimdilik sadece 9'uncu sınıflara veriliyor. Bu durumdan diğer sınıflardaki öğrenciler biraz üzgün. Türkiye’de üniversite okumak isteyen 10'uncu sınıf öğrencisi Şaht Yunus da onlardan biri.

Yunus, Türkçe dersinin 9. ve 10. sınıf öğrencilerine verileceğini duyduğunda heyecanlandığını, sonra da sadece 9. sınıflara öğreteceklerini duyduğunda çok üzüldüğünü söyledi.

5 bin Filistinliye Türkçe eğitimi verildi

İbrahimiyye Lisesi’ne Türkçe öğretmen desteği veren Yunus Emre Enstitüsü, Gazze’den Kudüs’e Filistin’in birçok şehrinde bugüne kadar 5000 Filistinliye Türkçe eğitimi verdi. Enstitü, hali hazırda da 500 Filistinli öğrencisiyle Türkçe eğitimlerini sürdürüyor.

Kaynak: TRT Haber