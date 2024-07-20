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Dünya
AA 20.07.2024 23:30

Yunanistan'da son 24 saatte 45 orman yangını çıktı

Yunanistan'da son 24 saatte 45 noktada çıkan orman yangınından 31'inin kontrol altına alındığı, 14 yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yunanistan'da son 24 saatte 45 orman yangını çıktı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 45 ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 31'i kontrol altına alındı, 14 orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, 18 Temmuz'da Korinthos'un Velos bölgesinde çıkan orman yangınına ilişkin 72 yaşında bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Yunan basınındaki haberlerde, yaşlı adamın yangını çıkardığını itiraf etmesi üzerine 37 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

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