Yunanistan'da son 15 yılın en kurak ekim ayı yaşandı

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, son 15 yılda, ülke genelindeki 118 ölçüm istasyonunda yapılan yağış ölçümlerini değerlendiren rapor hazırladı.

Raporda yer alan verilere göre, bu yıl ekim ayındaki toplam yağış miktarı, son 15 yılın en düşük seviyesindeydi.

Ülkedeki 118 ölçüm istasyonunun 95'inde yapılan tespitlerde, ya hiç yağış olmadığı ya da yağış miktarının çok az olduğu belirlendi.

Son yılların en kurak yazının yaşandığı ülkede, barajlardaki su seviyelerinde ciddi düşüş gözlemleniyor. Yıllardır baraj suyu altında kalmış köyler ve yapılar, su seviyesinin azalması nedeniyle tekrar gün yüzüne çıkıyor.