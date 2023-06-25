Yunanistan’da seçimin galibi Miçotakis’in partisi oldu

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 97,75 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40,56 ile 300 sandalyeli meclise 158 milletvekili göndermeye hak kazandı.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 17,83 oyla 47 milletvekilliği kazanarak ana muhalefet olmayı garantiledi.

PASOK-KINAL ittifakı yüzde 11,86 ile 32, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,67 ile 20, Yunan Çözümü Partisi yüzde 4,45 ile 12, Zafer Partisi yüzde 3,7 ile 10, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 3,17 ile 8 sandalyenin sahibi oldu.

Seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in desteğini açıkladığı aşırı sağcı Spartalılar Partisi ise yüzde 4,68 oy oranıyla meclise 13 milletvekili sokmayı başardı.

Katılımın yaklaşık yüzde 53 olduğu seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Yeni Demokrasi tek başına iktidara gelmek için gerekli 151 sandalye sayısını aştı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu'nun, hükümet kurma görevini vermek üzere yarın Miçotakis'i kabul edileceği belirtildi.

21 Mayıs'taki genel seçimlerde hükümet kurulamamıştı

21 Mayıs'taki genel seçimlerde Yeni Demokrasi yüzde 40,79 oy oranı ile birinci parti olmuş ancak tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamamıştı.

Yeni Demokrasi'yi, SYRIZA yüzde 20,07 ile takip ederken, PASOK-KINAL yüzde 11,46, KKE yüzde 7,23, Yunan Çözümü yüzde 4,45 oranında oy almıştı.

Katılım oranının yüzde 61,1 olduğu seçimlerde, yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 olmuştu.

21 Mayıs'taki genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelecek oy oranına ulaşamayınca 25 Haziran'da tekrar sandığa gidileceği duyurulmuştu.