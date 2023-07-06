Açık 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.07.2023 13:29

Yunanistan'da sadece haziran ayında 57 geri itme vakası

Yunanistan'ın göçmenleri Ege Denizi'ne geri itme vakaları eleştirilerin odağında. Bir sivil toplum kuruluşu, Haziran ayına ilişkin verileri raporlaştırdı. Rapora göre sadece Haziran ayında 57 geri itme vakası yaşandı.

Yunanistan'da sadece haziran ayında 57 geri itme vakası

Yunanistan, Ege Denizi'nde insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilerin odağında.

Atina'nın göçmenlere yönelik geri itme politikaları, bu kez Norveç menşeili Aegean Boat Report isimli sivil toplum kuruluşuca raporlandı.

Haziran 2023 raporuna göre, Ege Denizi'nde Yunan sahil güvenliği tarafından gerçekleştirilen 57 yasadışı geri itme kaydedildi.

Bu vakalarda çocuklar, kadınlar ve erkeklerden oluşan bin 242 kişinin sığınma hakkı reddedildi.

Geri itme vakalarının 10'u kurtarma ekipmanı kullanılarak gerçekleştirildi.

Bu vakalarda 133 kişi toplam 11 şişme bota bindirilerek çaresizce denizde sürüklenmeye bırakıldı.

Son üç yılda 60 binden fazla göçmen, Yunan güçleri tarafından 2 bin 289 vakada Ege Denizi'ne geri itildi.

Bütün eleştirilere ve raporlara rağmen Atina yönetimi geri itme vakalarını reddediyor.

Avrupa Komisyonu ise Yunanistan'daki sistematik insan hakları ihlallerine göz yummaya devam ediyor.
 

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Ege Denizi Yunanistan
Sıradaki Haber
Fransız mahkemesi, 17 yaşındaki genci öldüren polisin tutukluluğunun devamını kararlaştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:50
Eskişehir'de 11 milyon 650 bin boş makaron ele geçirildi
14:48
İstanbul'da fabrika yangını
14:43
BM'den İsrail ve Lübnan'a "itidal" çağrısı
14:41
Kremlin’den Prigojin açıklaması: Takip etmiyoruz
14:40
Dikey Geçiş Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı
14:34
Esenyurt'ta HDP ilçe binasına operasyon
Kick boksçu özel harekat polisi, yeni şampiyonluk için çalışıyor
Kick boksçu özel harekat polisi, yeni şampiyonluk için çalışıyor
FOTO FOKUS
38 yıl önce çekilen fotoğraflarını ilk kez gördüler
38 yıl önce çekilen fotoğraflarını ilk kez gördüler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ