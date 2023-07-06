Yunanistan'da sadece haziran ayında 57 geri itme vakası

Yunanistan, Ege Denizi'nde insan hakları ihlalleri nedeniyle eleştirilerin odağında.

Atina'nın göçmenlere yönelik geri itme politikaları, bu kez Norveç menşeili Aegean Boat Report isimli sivil toplum kuruluşuca raporlandı.

Haziran 2023 raporuna göre, Ege Denizi'nde Yunan sahil güvenliği tarafından gerçekleştirilen 57 yasadışı geri itme kaydedildi.

Bu vakalarda çocuklar, kadınlar ve erkeklerden oluşan bin 242 kişinin sığınma hakkı reddedildi.

Geri itme vakalarının 10'u kurtarma ekipmanı kullanılarak gerçekleştirildi.

Bu vakalarda 133 kişi toplam 11 şişme bota bindirilerek çaresizce denizde sürüklenmeye bırakıldı.

Son üç yılda 60 binden fazla göçmen, Yunan güçleri tarafından 2 bin 289 vakada Ege Denizi'ne geri itildi.

Bütün eleştirilere ve raporlara rağmen Atina yönetimi geri itme vakalarını reddediyor.

Avrupa Komisyonu ise Yunanistan'daki sistematik insan hakları ihlallerine göz yummaya devam ediyor.

