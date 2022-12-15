Yunan medyasında yer alan haberlere göre, Selanik'teki Evosmo mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, ölen gencin ailesinin yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Yunan Romanlar Panhelen Konfederasyonu Başkanı Vasilis Panços, törende yaptığı konuşmada, "Umarım böyle bir şey kimsenin başına gelmez. Tek istediğimiz adaletin yerini bulması." dedi.

Polis ekipleri, yaşanabilecek olaylara karşı teyakkuz durumuna geçti.

Selanik'te "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, polisin ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı.

Başından yaralanan sürücü bir süre yoğun bakımda tedavi edilmesine rağmen 13 Aralık Salı günü yaşamını yitirmişti.

Yunan Polis Teşkilatından (ELAS) yapılan açıklamada, polisin genci satın aldığı benzinin parasını ödemeden ayrıldığı benzinlik çalışanının şikayeti üzerine takibe aldığı belirtilmişti.

Açıklamada, polis takibinden kurtulmak için tehlikeli şekilde araç kullandığı ve uyarıları dikkate almadığı aktarılan genci, polisin iki el ateş açarak durdurmaya çalıştığı kaydedilmişti.