Amerika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs salgını ve yüksek enflasyondan eğitim sektörü de olumsuz etkilendi.

Öğretmenlerin maaşlarını yetersiz bulması, eyaletlerin farklı siyasi uygulamaları gibi gerekçelerle mesleği bırakması, yöneticileri çözüm arayışına itti.

En ciddi çözüm önerisi de Missouri eyaletinden geldi.

Haftada 4 günlük eğitim sistemi

Personel eksikliği sebebiyle eyalet bünyesindeki okullarda haftada 4 günlük eğitim sistemine geçilmesi oylanarak kabul edildi.

Uygulamaya 2023 sonbaharında başlanacak.

Missouri'de öğretmen maaşları 1969-2020 yılları arasındaki 51 yılda yaklaşık yüzde 5 azaldı.

Bu azalma 2009 ile 2020 arasında yani sadece 1 yılda yüzde 6'nın üzerine çıktı.

ABD’de öğretmen ve yardımcı personel açığı Missouri dışında da birçok eyalet için büyük sorun.

Teksas’ın kırsal bölgelerinde de haftanın 4 günü eğitim verilmesi planlanıyor.

Florida’da gaziler, Arizona’da ise üniversite öğrencileri açığı kapatmak için geçici olarak görevlendiriliyor.