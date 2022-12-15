Meloni, Brüksel'de bugün ve yarın yapılacak yılın son AB Liderler Zirvesi öncesinde, basın mensuplarına gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zirveden beklentileri sorulan Başbakan Meloni, "Enerji dosyasında ileriye doğru adımlar atılmasını bekliyorum. Bu konuyla bağlantılı Ukrayna'ya desteğimizi teyit etmeye çağrıldık." dedi.

Meloni, enerji meselesinin teknikten ziyade siyasi olduğunu ve buna etkili yanıtlar verilmesi gerektiğini belirterek, "Konsey, ileriye doğru adım atmaya yönelik gerekenlere sahip ve biz etkili olan ortak çözümler arayacağız." diye konuştu.

Başbakan Meloni, hükümetinin kurulduktan kısa süre sonra bütçeyi hazırladığına işaret ederek, son olarak AB Komisyonunun belirttiği görüşün, kendilerinin ciddi bir bütçe hazırladığının onayı olduğunu kaydetti.