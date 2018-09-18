  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.395
    EURO 7.505
  • BIST 94886.87
    ALTIN 246.228
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yunanistan'da olaylı ırkçılık karşıtı gösteri

Yunanistan'da olaylı ırkçılık karşıtı gösteri

Yunanistan'da, aşırı sağcı Altın Şafak partisi üyesi bir kişi tarafından 5 yıl önce öldürülen müzisyen Pavlos Fissas anısına düzenlenen gösterilerde arbede yaşandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Yunanistan'da, 5 yıl önce öldürülen müzisyen Pavlos Fissas'ın öldürüldüğü Atina yakınlarındaki Keratsini semtinde bir araya gelen binlerce kişi, ırkçılık ve faşizm karşıtı sloganlar atarak yürüyüşe geçti.

Pire'deki Altın Şafak Partisi ofisine yakın bölgede polis barikatını aşmak isteyen yüzleri maskeli bazı kişilerin taş ve molotofkokteyli atması üzerine çevik kuvvet ekipleri de göz yaşartıcı gaz ile karşılık verdi. Göstericiler ayrıca bazı çöp bidonlarını da ateşe verdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Selanik'te Pavlos Fissas için düzenlenen gösteride de benzer olayların yaşandığı belirtildi.

Solcu kimliğiyle tanınan 34 yaşındaki Pavlos Fissas, 5 yıl önce Atina yakınlarında, Altın Şafak Partisi üyesi Yorgo Rupakias tarafından bıçakla öldürülmüştü. Rupakias'ın yargılandığı dava ise henüz sonuçlanmadı. 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER