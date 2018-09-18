ABD Ortadoğu ve Güney Asyalı göçmen kotasını düşürecek

ABD'de Başkan Donald Trump'ın yönetiminde 2019'da kabul edilecek mülteci kotası düşürülürken, bu kısıtlamanın özellikle Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Ortadoğu ve Güney Asya'dan başvuru yapacak kişileri etkilemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, ABD'nin 2019 yılı bütçesi kapsamında kabul edeceği mülteci kotasını 30 bine indireceğini açıklamasının ardından, yeni düzenlemeden etkileneceklerin başında Ortadoğu ve Güney Asyalı başvuru sahiplerinin geleceği öngörülüyor.

Politico gazetesinin ABD Kongresinin belgelerine dayandırdığı haberine göre, 2018 yılı için 17 bin 500 olarak açıklanan Ortadoğu ve Güney Asya'dan alınması planlanan göçmen sayısı, Dışişleri Bakanlığının yaptığı yeni düzenleme sonrası 9 bine indirildi.

Habere göre, yeni düzenlemeden etkilenecek diğer bir bölge ise Afrika oldu. Afrika'ya yönelik 2018 yılı için açıklanan 19 bin rakamı, yeni kota sonrasında 11 bine düşürüldü.

Öte yandan Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika için kota düşürülürken, Latin Amerika, Avrupa ve Orta Asya'dan alınacak göçmenlerin sayısının artırılması dikkati çekti.

Avrupa ve Orta Asya için 2018'e yönelik 3 bin olarak belirlenen rakam, 2019 yılı için 4 bin 500'e çıkartılırken, Latin Amerika için belirlenen bin 500 hedefi 3 bine yükseltildi.

ABD, eylül ayı itibarıyla göçmen kabulünde 2018 yılı hedeflerinin yarısına bile ulaşamadı. Bu konuda 2018 yılı hedefi 45 bin olarak belirlenirken, şimdiye kadar ABD'nin kabul ettiği göçmen sayısı 20 bine yaklaştı.

Trump yönetiminin Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika'dan göçmen sayısını düşürürken, diğer bölgelerdeki sayıyı artırma çabası, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından "Trump'ın ABD'yi beyazlaştırma çalışması" şeklinde eleştiriliyor.

Trump yönetiminin belirlediği yeni rakam eski Başkan Barack Obama dönemi mülteci kotasının üçte birine tekabül ederken, ABD'nin 2018 yılı için hedef olarak belirlediği 45 bin kotasının bile düşük olduğu ifade ediliyordu.

Kaynak: AA