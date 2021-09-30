Yunanistan’ın başkenti Atina’da binden fazla üniversite öğrencisi sokaklara döküldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık bir yıldır eğitime ara verilmesini protesto eden öğrenciler, okulların yeniden açılmasını talep etti.

Öğrenci olmanın kampüste olmak anlamına geldiğini ifade eden göstericiler, `Deneyler bizim hayatımız üzerinde değil, üniversite laboratuvarlarında yapılmalı` yazılı pankartlar taşıdı.

Yunanistan’da hükümetin salgın tedbirleri kapsamında üniversiteleri kapatmasının ardından online olarak eğitim almaya başlamıştı.