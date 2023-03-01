Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 05:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Yunanistan'da iki tren çarpıştı: En az 32 ölü
[Fotograf: Reuters]
Yunanistan'da iki tren çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 32 kişi öldü, çok sayıda yaralı var.
Kaza Selanik ve Larissa şehirleri arasında bulunan Tempi bölgesinde meydana geldi.
Bir yolcu treni ile karşı yönden gelen yük treni kafa kafaya çarpıştı, yolcu treninin vagonları devrildi.
Kazanın ardından iki tren alevler içinde kaldı, itfaiye ve ambulanslar bölgeye sevk edildi.
En az 32 kişinin öldüğü kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.
Etiketler: Tren Kazası Yunanistan
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