Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 18:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da günlük vaka sayısı en yüksek seviyede
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi planlarının yapıldığı Yunanistan'da vaka sayısı son 24 saatte 4 bin 340 ile "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" çıktı.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 4 bin 340 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 72 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.
Toplam vaka sayısı 260 bin 77'ye, ölenlerin sayısı 8 bin 17'ye ve yoğun bakımdaki hastaların sayısı 741'e yükseldi.
Öte yandan ülkede COVID-19 günlük vaka sayısı "salgının başından bu yana en yüksek seviyeye" ulaştı.
Yunanistan'da bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı ise 3 bin 586 kişiye COVID-19 tanısının konulduğu 23 Mart'ta görülmüştü.
Etiketler: Yunanistan Koronavirüs
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