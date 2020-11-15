Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (COVID-19) kabusu Yunanistan'da da etkili olmaya devam ediyor.

Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, son 24 saatte 1698 kişiye COVID-19 tanısı konulduğu ve 71 kişinin salgından yaşamını yitirdiği belirtildi.

Salgının başından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısının kaydedildiği ülkede, solunum cihazına bağlı durumdaki hasta sayısının 392'ye yükseldiği bildirildi.

Bu verilerin ardından Yunanistan'daki toplam vaka sayısı 74 bin 205'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1106'ya çıktı.

Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı bulunuyor.