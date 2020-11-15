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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un COVID-19 tedavisi tamamlandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, Almanya'daki yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlandı.
Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "COVID-19 tedavisi için Almanya'da bulunan Cumhurbaşkanı Tebbun, doktorların önerdiği tedavi protokolünü tamamladı" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 74 yaşındaki Tebbun'un Almanya'da bulunduğu hastaneden ne zaman ayrılacağına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Tebbun, bazı Cumhurbaşkanlığı ve üst düzey hükümet yetkililerinde COVID-19 belirtileri görülmesi üzerine 24 Ekim'de kendisini karantinaya aldığını duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığından 28 Ekim'de yapılan açıklamada, Tebbun'un bazı kapsamlı tahliller için Almanya'ya gittiği ifade edilmişti. Daha sonraki açıklamalarda da Tebbun'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilmişti.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Kasım 2020 Pazar 19:58
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