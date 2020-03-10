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Yunanistan'da eğitime 14 gün ara verilecek
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan'da koronavirüs salgını nedeniyle okullarda eğitime 14 gün süreyle ara verileceği bildirildi.
Yunanistan Sağlık Bakanı Vasilis Kikilias, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının ülkede yayılmasına karşı eğitim kurumlarına yolladığı talimatları paylaştı.
Üke genelindeki okulların tüm kademelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle kapatılacağını belirten Kikilias, çalışan veliler ile durumdan etkilenen işletme ve eğitim personeline gerekli desteği sağlayacaklarını kaydetti.
Kikilias, açıklamasında, "Tüm Yunanlıların sorumluluk gösterme zamanıdır." ifadesini kullandı.
Kovid-19 salgınında vaka sayısının 89 olduğu Yunanistan'da bazı okullarda eğitime daha önce ara verilmişti.
Etiketler: Yunanistan salgın koronavirüs tatili koronavirüsSon Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 19:25
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