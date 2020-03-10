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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ilk koronavirüs vakası
[Fotoğraf: Reuters]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Belçika vatandaşı olduğu belirtildi.
Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonucu, hastanın başkent Kinşasa'daki havalimanında karantinaya alındığı ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 88'e yükseldi.
Toplam vaka sayısı ise 116 bini aşmış durumda.
Etiketler: coronavirüs koronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 17:55
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