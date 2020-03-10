Bakanlık sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Belçika vatandaşı olduğu belirtildi.

Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması sonucu, hastanın başkent Kinşasa'daki havalimanında karantinaya alındığı ifade edildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 88'e yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 116 bini aşmış durumda.