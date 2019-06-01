Batı Trakya Türk azınlığının yegane partisi Dostluk, Eşitlik, Barış Partisi (DEB) 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katıldı. Parti, tarihinde 2'inci kez katıldığı seçimden büyük bir başarıyla çıktı.

Batı Trakyalı Türkler, yüzde 3’lük seçim barajı nedeniyle DEB’in milletvekili çıkaramayacağını bile bile partilerine sahip çıktı.

DEB'in Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, aldıkları yüksek oy ile Türk azınlığın siyasi temsilcisi olduklarının bir kez daha kanıtlandığını vurguladı.

Asafoğlu, bu sonuçlar ışığında DEB'in Yunan siyasetindeki yerini herkesin kabullenmesi gerektiğini söyledi.

Yüzde 3’lük baraj engeline de dikkat çeken Asafoğlu, yakaladıkları seçim başarısının ardından hakaretlere maruz kaldıklarını ifade etti.

Başarılarının hazmedilemediğini belirten Asafoğlu, tek amaçlarının Yunanistan’da haklarına kavuşarak huzur içinde yaşamak olduğunu kaydetti.

"Bu zafer birçok mesaj veriyor hem Avrupa’ya hem Atina’ya"

Asafoğlu, "İskeçe ve Gümülcine illerinde birinci parti olduk. Yeni Demokrasi bu kadar revaçtayken onu da geçtik birinci olduk. İskeçe ilinde yüzde 26’yı, Rodop-Gümülcine ilinde ise yüzde 38’i yakaladık. Bu zaferin çok büyük anlamları var. Hem Avrupa’ya hem Atina’ya hatta dünya kamuoyuna birçok mesaj veriyor. İlk olarak verdiği mesaj şu, Bizler Türküz buradaki Türk kimliğimizi kanıtlıyoruz. Çünkü DEB Partisi buradaki Batı Trakya Türk Azınlığı bir milli azınlıkta yaşadığını söyleyen bir parti" ifadelerini kullandı.

Asafoğlu, "Aynı zamanda Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığının siz de biliyorsunuz ki çok büyük kronikleşmiş sorunları var. Vakıflar, müftülük, kanayan yaramız olan eğitim sorunumuz var. Ancak bu yıl en çok vurguladığımız sorunumuz şuydu, ekonomik anlamda bölge olarak bu kadar geri kalmış olmamız. bu anlamda da güçlü bir mesaj gittiğini düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: TRT Haber