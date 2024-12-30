Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 30.12.2024 19:31

Yunanistan'da çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek program açıklandı

Yunanistan'da, çocukların internet ve sosyal medya kullanımını düzenleyecek yeni hükümet programı açıklandı.

Yunanistan'da çocukların sosyal medya kullanımını düzenleyecek program açıklandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Çocukların internet bağımlılığına karşı korunması" konulu etkinlikte, çocukların internet ve sosyal medya kullanımının düzenlenmesine ilişkin hükümetin üzerinde çalıştığı yeni programa ilişkin bilgi verdi.

Miçotakis, etkinlikte yaptığı konuşmada, sosyal medya ve internet bağımlılığı olan çocukların dünya ile iletişiminin kopuk olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu süreçte fark ediyoruz ki çok sayıda çocuk ve ergen ciddi psikolojik sorunlara sahip oluyor. Kızlarda farklı, erkeklerde farklı sorunlar oluşuyor. Depresyon, sosyal izolasyon, dikkat eksikliği gibi sorunlar eğitimcilerimizin bize aktardığı (internet ve sosyal medya bağımlılığı nedeniyle) en sık görülen sorunlar arasında." dedi.

Sosyal medyaya yasak getirmenin sonuç vereceğine ilişkin tereddütleri olduğunu dile getiren Miçotakis, hükümetin önerdiği programın sosyal medya gerçeğine uygun nitelikte olacağını belirtti.

Miçotakis, çocukların beyin yapılarının gelişmekte olması nedeniyle çocukların psikolojisinin korunmasının bir gereklilik olduğuna işaret ederek, programın içeriğine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Avrupa genelinde uygulama gereksinimi

Avrupa genelinde gündeme gelecek, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin benzer kısıtlamaların, sosyal medya platformları üzerinde de bu konuda adım atmaya yönelik baskı oluşturacağını belirten Miçotakis, Avrupa genelinde bu konuda düzenlemeler yapılmasının sosyal medya platformları üzerinde baskı kurulması için önemli olduğunu kaydetti.

Söz konusu hükümet programı, ebeveyn kontrolünün artırılması, internet ve sosyal medya kullanımında çocuğun yaşının netleştirilmesi ve dijital platformlarla işbirliğinden oluşan 3 temel eksenden meydana geliyor.

Çocuklarının internet ve sosyal medya kullanımını ebeveynlerin denetlemesi amacıyla hükümet programı çerçevesinde kurulan "parco.gov.gr" platformu ise ebeveynlere kullanım süresinin denetlenmesi, girilen uygulamaların kontrol edilmesi, uygunsuz içeriklerin engellenmesi, internet erişiminin kesileceği saatlerin belirlenmesi, iletişim seçeneklerinin sınırlandırılması gibi imkanlar tanıyor.

ETİKETLER
Yunanistan Sosyal Medya
Sıradaki Haber
ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ilave askeri yardım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:10
İstanbul-Sofya Ekspresi bu yıl 37 bin yolcuya hizmet verdi
21:03
Ankara'da bazı yollar yılbaşında trafiğe kapatılacak
20:45
Sarıyer’de metruk binanın balkonu çöktü
20:15
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi yükseldi
19:41
İstanbul'da yılbaşı öncesi denetim
19:07
Türkiye'den Etiyopya'da hayatını kaybedenler için başsağlığı
Halep'te gençler, trafik sorununu çözmek için gönüllü oluyor
Halep'te gençler, trafik sorununu çözmek için gönüllü oluyor
FOTO FOKUS
Kalbindeki delikle 50 yıl geçiren hasta sağlığına kavuştu
Kalbindeki delikle 50 yıl geçiren hasta sağlığına kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ