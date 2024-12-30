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Dünya
AA 30.12.2024 18:17

ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ilave askeri yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ek askeri yardım yapılacağını bildirdi.

ABD'den Ukrayna'ya 2,5 milyar dolarlık ilave askeri yardım
[Fotograf: Reuters]

Biden, Ukrayna'ya sağlanacak ek askeri yardıma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yardımın, Ukrayna halkının "Rus saldırganlığına karşı bağımsızlık ve özgürlüğünü savunmalarına katkı sağlayacağını" belirtti.

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı kapsamlı saldırısını başlatmasından bu yana ABD'nin dünyayı harekete geçirdiğini ve Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu desteği sağlamayı öncellikli hale getirdiğini ifade eden Biden, 2,5 milyar dolarlık ilave askeri yardımın Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) paketinden sağlandığı bilgisini verdi.

Biden, yardım paketiyle hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadede temin edilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

ABD Kongresi'nin Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi'nin (USAI) tüm fonlarını tahsis ettiğini belirten Biden, şunları kaydetti:

"Yönetimime, Ukrayna'ya mümkün olan en hızlı şekilde yardım sağlanması için eski ABD ekipmanlarının hazırlanması, bunların hızla sahaya ulaştırılması ve ardından ABD savunma sanayi üssünün modernize edilerek stoklarımızın yeni silahlarla yenilenmesi talimatını verdim. Savunma Bakanlığı, kışa girerken Ukrayna'yı güçlendirecek yüzbinlerce top mermisi, binlerce roket ve yüzlerce zırhlı araç teslim etme sürecindedir."

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