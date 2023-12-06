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Dünya
AA 06.12.2023 00:47

Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet iddiası

Yunanistan'da iki ABD askerinin 15 yaşındaki iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu ve şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet iddiası
[Fotoğraf: Arşiv]

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin, ismini açıklamadığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Girit'in Suda Üssü'nde bulunan ABD donanmasına ait "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinde görevli bir ABD askeri, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu, bir diğer ABD askeri ise 15 yaşındaki bir başka kız çocuğunu darbetti.

Mağdurların ailelerinin şikayette bulunmadığı ifade edilen haberde, bu tür durumlarda ABD askerlerinin ABD topraklarında yargılanmayı talep ettiğine dikkat çekildi.

Hanya Barış Kurulu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, sarhoş ABD askerlerinin 15 yaşında iki kız çocuğuna tokat ve yumruk attığını iddia etti.

ERT'nin bir başka haberinde ise Hanya Limanı'ndan çarşamba ayrılması planlanan "USS Gerald R. Ford" uçak gemisinin planlananın aksine bugün ayrılacağı belirtildi.

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