Açık 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.12.2023 00:39

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik işgalini sürdüren İsrail ordusunun bölgedeki tek devlet hastanesi olan Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı
[Fotograf: Reuters]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek devlet hastanesini hizmet dışı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kamal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 binden fazla kişi tamamen sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı" denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail güçlerinin dün Kemal Advan Hastanesini tanklar ve keskin nişancılarla kuşattığını ve hareket eden her şeyi hedef aldığını duyurmuştu.

Hastanede 7 binden fazla sığınmacının bulunduğunu aktaran Berş, hastanenin çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.

ETİKETLER
Gazze İsrail Filistin - İsrail Çatışması Filistin Devleti
Sıradaki Haber
İsrail'i eleştiren Podemos, İspanya'da koalisyon hükümetinden desteğini çekti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:48
Yunanistan'da ABD askerlerinden 2 kız çocuğuna cinsel istismar ve şiddet iddiası
00:46
DSÖ'den alkol ve şekerli içeceklerin vergilerinin artırılması çağrısı
00:38
İsrail'i eleştiren Podemos, İspanya'da koalisyon hükümetinden desteğini çekti
00:35
İtalyan televizyonu Gazze'de öldürülen gazetecileri AA kameramanı Muntasır es-Savvaf üzerinden ele aldı
00:31
DSÖ, İsrail'in baskısıyla deposunu taşımasının ilaç tedarikini geciktireceğini bildirdi
00:38
ABD'den Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı
Gazzeliler güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
Gazzeliler güvenli bölgelere göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Van semalarında mercek bulutu oluştu
Van semalarında mercek bulutu oluştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ