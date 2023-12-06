Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu Kemal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki tek devlet hastanesini hizmet dışı bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyine giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terör estirerek Kamal Advan Hastanesini hizmet dışı bıraktı." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğü" belirtilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 400 binden fazla kişi tamamen sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı" denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail güçlerinin dün Kemal Advan Hastanesini tanklar ve keskin nişancılarla kuşattığını ve hareket eden her şeyi hedef aldığını duyurmuştu.

Hastanede 7 binden fazla sığınmacının bulunduğunu aktaran Berş, hastanenin çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.