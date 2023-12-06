İtalyan televizyonu Gazze'de öldürülen gazetecileri AA kameramanı Muntasır es-Savvaf üzerinden ele aldı

RAI 3'ün haber programı TG3, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 50’den fazla Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğini belirterek, sahadaki muhabiri Lucia Goracci'nin haberini ve AA Kudüs Muhabiri Enes Canlı ile yapılan röportajı yayınladı.

Söz konusu haberde, Muntasır es-Savvaf'ın Anadolu Ajansına çalıştığı ve Gazze'de insani aranın son ermesinden sonraki ilk saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

AA muhabiri Enes Canlı, TG 3'e yaptığı açıklamada, yakından çalıştıkları es-Savvaf'ın bisikletiyle hemen hemen her yere koşturduğunu ve çok sıkı çalıştığını anlatarak, "Bir saldırıda zaten yara almış ve bir gözü kapalı şekildeydi. Bana ‘Bir kameramanın, bir gözünün olmaması ne anlama geliyor, biliyor musun?’ diye sormuştu" dedi.

Canlı, es-Savvaf ile son konuşmalarından biri sırasında kendisinin Filistinli bazı esirlerin serbest bırakılmasını takip ettiğini aktarırken, "O bana ateşkesi sordu. Ona yalan söylemek istemedim. Ona yarın (ABD Dışişleri Bakanı Anthony) Blinken geliyor dedim. O bana, 'onun savaşın durabileceğine inanıyor musun?' diye sordu. Ama kendisine ümit veremedim" ifadelerini kullandı.

Canlı, "Ben kamera önündeyim, işimi yapıyorum ve bu bitmemeli" dedi.

Haberde ayrıca 22 Ekim 2023’teki hava saldırısı sırasında hayatını kaybeden ve genellikle Fransız basını ile çalışan Filistinli basın mensubu Ruşdi Sarrac'ın durumuna da değinildi.

Sarrac'ın çalışmalarında Gazze'yi farklı şekilde aktarmaya çalıştığı ifade edildi.