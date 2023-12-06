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Dünya
AA 06.12.2023 00:24

ABD'den Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı

ABD, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantısı olan kişilere seyahat yasağı getireceğini duyurdu.

ABD'den Batı Şeria'da yaşanan şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilere vize yasağı
[Fotograf: AA]

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayan kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikası uygulanacağını bildirdi.

Blinken, yaptırım uygulanan kişilerin birinci dereceden akrabalarının da kısıtlamalara tabi olabileceğini ifade etti.

İsraillilerin Filistinlilere ve Filistinlilerin İsraillilere yönelik saldırıları da dahil olmak üzere, ABD'nin, Batı Şeria'da istikrarı zedeleyen bütün eylemlere karşı çıktığını söyleyen Blinken, "Fail ya da mağdur kim olursa olsun, Batı Şeria'da sivillere yönelik tüm şiddet eylemlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz" dedi.

İsrail hükümetine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet içeren saldırılarda bulunan aşırıcı yerleşimciler için daha fazlasını yapması gerektiğini vurgulayan Blinken, İsrail'in Filistinli sivilleri aşırılık yanlısı saldırılardan korumak için ek tedbirler alması gerektiğini belirtti.

Blinken, hem İsrail yönetiminin hem de Filistin yönetiminin Batı Şeria'da istikrarı korumaktan sorumlu olduğunu ifade etti.

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