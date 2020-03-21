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Yunanistan'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 03.49'da gerçekleşen deprem, 7,46 kilometre derinde kaydedildi.
Etiketler: son dakika deprem YunanistanSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 04:32
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