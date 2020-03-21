Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yunanistan'ın Thesprotia kentinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 03.49'da gerçekleşen deprem, 7,46 kilometre derinde kaydedildi.