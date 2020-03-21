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Mısır'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi
[Fotoğraf: Reuters]
Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 8'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Halid Mücahid, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Giza ilinde hastanede tedavi gören 60 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Mücahid, 29 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte ülke genelindeki vaka sayısının ise 285'e yükseldiğini aktardı.
Etiketler: mısır koronavirüs can kaybıSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 03:38
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