Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Larissa kentinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.36'da Larissa kentinde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem yerin 28,96 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Etiketler: Deprem Yunanistan
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