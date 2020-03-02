Yunanistan Ulusal Güvenlik Konseyi'ni Edirne üzerinden Türkiye'den Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin durumunu görüşmek üzere dün akşam TSİ 19.00’da toplandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis’in çağrısı üzerine toplanan konsey, 5 maddelik acil önlem paketini açıkladı.

Yunanistan hükümet sözcüsü Setlios Petsas toplantının ardından yaptığı açıklamada, göçmen kriziyle ilgili acil kararlar alındığını ve bunları hemen yürürlüğe koyacaklarını söyledi.

Acil önlem paketinin ilk maddesinde, ülkenin doğusundaki kara ve deniz sınırlarında ülkeye yasadışı girişi önlemek için güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetler tarafından güvenlik tedbirlerinin arttırılması ifadeleri yer alırken ikinci maddede ise, bu kararın alındığı tarihten itibaren bir ay süreyle Yunanistan’a yasadışı yollardan girenlerin sığınma taleplerinin geçici olarak askıya alınacağı kaydedildi.

Paketin 3. maddesinde “Eğer mümkünse yasadışı yollarla Yunanistan topraklarına girenlerin derhal kendi ülkelerine geri dönmelerinin sağlanması” tedbiri yer alırken 4'üncü madde de “Avrupa Birliği sınırlarını da oluşturan ülkenin dış sınırlarını korumak amacıyla Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı’ndan (FRONTEX) yardım talep edilmesi” ifadeleri yer aldı.

Paketin son maddesi ise şu şekilde açıklandı:

“Alınan kararların Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyine derhal bildirilmesi, üçüncü taraf ülkelerden gelen ani mülteci akınına karşı Avrupa Birliği üye devletleri arasındaki dayanışma ilkeleri bağlamında, Yunanistan lehine geçici önlemler alınması amacıyla Avrupa Birliği Antlaşması’ndaki 78. madde ve 3. paragrafının uygulamaya konulması.”