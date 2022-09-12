Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 18:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Parlamentosu enerji tasarrufu için ışıklandırmayı sınırlandırıyor
Yunanistan'da, enerji kriziyle mücadele çerçevesinde alınan tasarruf tedbirleri nedeniyle Parlamento binasının ışıklandırılması asgariye indirilecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada, Parlamentonun da enerji tüketimini sınırlandırma çalışmalarına dahil edileceği aktarıldı.
Bu çerçevede, Parlamento Başkanı Konstandinos Tasula'nın kararıyla bina yüzeyindeki ışıklandırma kapatılacak, sadece bina çevresindeki güvenlik amaçlı ışıklar kullanılacak.
Binanın ısıtma, soğutma ve ışıklandırma sistemlerinde yapılacak düzenlemelerle, enerji tüketiminin yüzde 36 azaltılması hedefleniyor.
Kamu kuruluşlarında yüzde 10 enerji tasarrufu hedefi
Yunanistan, 7 Eylül’de kamu kuruluşlarında enerji tüketimini yüzde 10 azaltmak amacıyla bir dizi tasarruf önlemi açıklamıştı.
Buna göre, kamuya ait binalarda, klima ve benzeri araçların yıllık bakımlarının yapılması, bina içi sıcaklığın yazın 27, kışın 19 derecede tutulması, binaların kullanılmadığı zamanlarda ısıtma, soğutma ve aydınlatma sistemlerinin kapatılması gibi daha önceden alınmış tasarruf tedbirlerine uyulup uyulmadığının denetlenmesine karar verilmişti.
Kurumların bu tedbirleri uymasını sağlamaya yönelik bir dizi teşvik planı da açıklanmıştı.
Etiketler: Enerji Tasarrufu Yunanistan
Son Haberler
- 19:32
- 19:16
- 19:06
- 19:03
- 18:59
Sıradaki Haber
Amsterdam havalimanında personel eksikliği ve aşırı yoğunluk krizi sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz