Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Meriç bölgesindeki yangınla bir haftadır mücadele ediyor
[Fotograf: Reuters]
Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan ve Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçrayan yangın yedinci gününde de devam etti. "Büyük ekolojik felaket" değerlendirilmesi yapılan yangınla mücadele, bugün de itfaiye ve askeri birimlerin çabaları ile söndürülmeye çalışılıyor.
Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü.
Yunan basınındaki haberlere göre, bölgenin sık orman örtüsü ile kaplı olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi yangınla mücadeleyi zorlaştırdı.
[Fotoğraf: Reuters]
"Büyük ekolojik felaket"
Dadia'da yangında zarar gören bölgenin yaklaşık 25 bin dönüm olduğu tahmin ediliyor.
"Büyük ekolojik felaket" değerlendirilmesi yapılan yangınla mücadele, bugün de itfaiye ve askeri birimlerin çabaları ile söndürülmeye çalışılıyor.
Etiketler: Yunanistan Yangın Orman Yangını
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