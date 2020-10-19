"Yunanistan, Doğu Akdeniz'de, süper güçlerin çıkarları için 'kullanışlı aptal' rolünü oynuyor"

Bu sözler Yunan gazeteci Kostas Çitunas'a ait.

Çitunas, Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki politikasını eleştiren bir yazı kaleme aldı; Atina yönetiminin ABD, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiğini ifade etti.

Yunanistan'ın tek bir araştırma gemisinin dahi olmadığını hatırlatan Çitunas, süper güçlerin ve büyük şirketlerin, Doğu Akdeniz'deki zenginliği kendi ülkelerine aktarma peşinde olduklarını yazdı.

Kostas Çitunas, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını korumak için elinden geleni yaptığını ve bunun blöf olmadığını belirtti.

Yunan gazeteci, Ankara'nın, bu bölgede Türkiye olmadan oyun kurulamayacağını net bir şekilde gösterdiğine dikkati çekerek, çözümün Doğu Akdeniz'deki ülkelerin bir araya gelip anlaşmalarıyla mümkün olabileceğini ifade etti.