Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye’nin, milli sembolüne yapılan her türlü hakaret eylemini en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Selanik’te, dün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yakmıştı.