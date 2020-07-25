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Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türk bayrağı yakılmasını kınadı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Selanik’teki gösterilerde Türk bayrağı yakılmasını kınadı.
Bakanlığın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Herhangi bir ülkenin, bu durumda Türkiye’nin, milli sembolüne yapılan her türlü hakaret eylemini en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Selanik’te, dün, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yakmıştı.
Etiketler: Yunanistan Dışişleri Bakanlığı türk bayrağı selanikSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:40
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