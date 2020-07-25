Haber Giriş: Kaynak: AA
Koalisyon güçleri Bağdat'taki Besmaye Askeri Üssü'nü Irak güçlerine devretti
[Fotoğraf: AA]
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Besmaye Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.
Irak resmi televizyon kanalının haberine göre, koalisyon güçleri başkent Bağdat'ın güneyindeki Besmaye Askeri Üssü'nü Irak güçlerine teslim etti.
Haberde, üssü teslim eden koalisyon güçlerinin nereye çekildiğine dair bilgiye yer verilmedi.
Etiketler: Besmaye Askeri Üssü Irak Bağdat DEAŞ karşıtı koalisyonSon Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 13:09
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